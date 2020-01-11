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شاهد.. طارق العريان يثير غضب متابعيه بفيديو عن العائلة!

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طارق العريان مع ابنائه ادم وعلي

طارق العريان مع ابنائه ادم وعلي

تعرض المخرج طارق العريان لموجة من الانتقادات من متابعيه بعد نشره فيديو عن “قضاء الوقت مع العائلة”.

فقد نشر طارق العريان عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو قصير من قيلم العراب يقول فيه ماريو بوزو أن “الرجل الذي لا يقضي وقتا مع عائلته ليس برجل حقيقي”.

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الفيديو الذي نشره طارق العريان أتي بعد ظهوره في صورة مع اولاده في أحدي الفعاليات الخاصة بالأطفال، وكتب معلقاً عليها “الأولوية دائما رقم واحد هي لـ آدم وعلى”.

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Priority number one Adam&Ali

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وقد تلقى العريان الكثير من التعليقات المدافعة عن اصالة بعد نشر الفيديو اذ كتب احدهم “وازاي لمة العيلة من غير الأم والزوجة مالهاش طعم” فيما كتب اخر “هانت العيله عليك وهانت اصاله وهان حبها في قلبك. خليك لحالك بدون عيله انت اخترت وانت اتحمل”.

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