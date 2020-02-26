شاهد.. طفلة تحرج صافيناز وجوهرة بعد تقديمها وصلة رقص شرقي

حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو لإحدى الفتيات الروسيات، وهي تقدم وصلة رقص شرقي ممتعة للغاية، وقارن رواد مواقع التواصل الإجتماعي بين الفتاة و الراقصات الشرقيات، وأبرزهن الراقصة صافيناز والراقصة جوهرة، وعلقت أحد الصفحات التي قامت بنشر الفيديو قائلة: “‏إزاي يا جماعة بترقص كدا”.



وكانت أبرز تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي على فيديو الفتاة الراقصة الذي تخطى حاجز الـ”3″ مليون مشاهدة، و “25” ألف تعليق وهم: “مستقبل رائع شو هالجيل هاد بيرفع الراس”، “يسلام ع الحلاوه متقلقيش على مستقبلك”، “بجوز أمها رقاصه من قبلها او جدتها فيفي عبدو”.

ومن جانب آخر، كانت بداية الراقصة صافيناز هو رقص الباليه، ثم اتجهت بعدها إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.