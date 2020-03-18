شاهد.. طوني خليفة ينفعل: ” إنضبو انقبرو في بيوتكم احسن ما تنقبروا تحت التراب”

هاجم الاعلامي اللبناني طوني خليفة الموطنين المستهترين بالحجر المنزلي والذين يصرون على التعامل مع فيروس كورونا المستجد كأنه مرض عادي.

وقال طوني خليفة، في حلقة الامس من برنامجه على قناة الجديد, أن “ما نواجهه اليوم ليس عرض عضلات ولا شتائم ولا مسبات ولا تحديات في صحتكم وصحة الناس الذين تحبونهم وأجمعت معظم الدراسات التي انعملت في العالم على ان الكورونا ما له دواء وعلاجه الوحيد هو انه ننضب ببيوتنا كرمالنا وكرمال الناس اللي حوالينا وكرمال الناس اللي ما لهم اي ذنب انه نصادف ونجتمع نحن وياهم بهالطرقات وننقلهم هذا المرض”.

واستنكر طوني خليفة الناس الذين يطلقون كلاما دون علم قائلا: “صرتوا تعرفوا بالطب اكثر من بروفيسرية الطب صار كل واحد منكم يطلع ينظر ويقول ما شي الكورونا هو كريب عادي بتقعد بالبيت ثلاثة ايام وبتطلع هذه مؤامرة كونية ومؤامرة معمولة على الصين او ايران او امريكا”.

واضاف طوني خليفة: “اذا ما قعدنا بالبيت نحن رايحين على كارثة وطنية كبيرة لا مستشفياتنا بتتحمل لا جسمنا الطبي بيتحمل لا امكاناتنا المادية بتتحمل”.

واوضح طوني خليفة انه كان محضرا مقدمة قاسية قائلا ان نهايتها كانت ستكون: “إنضبو انقبرو في بيوتكم احسن ما تنقبرو تحت التراب وتقبرونا وتقبروا ناس حابين هالحياة”.