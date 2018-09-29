شاهد.. عارضة الأزياء “تارة فارس” ترد على رجل دين عرض عليها “زواج المتعة”.. هل هذا الفيديو سببًا في اغتيالها؟

تداول مغردون عراقيون مقطع فيديو قالوا إنه السبب وراء اغتيال ملكة جمال بغداد “تارة فارس”.

وفي الفيديو ظهرت فارس تنتقد رجل دين عرض عليها “زواج المتعة”، كما تعرّضت لسياسيات وبرلمانيات في العراق، متهمة أصحاب المناصب السياسية بالفساد.

كما اتهمت فارس بعض رجال الدين بأنهم في زواج المتعة يحللون لنفسهم ويحرمون على غيرهم، متسائلة، هل يرضى هؤلاء تزويج بناتهم بهذه الطريقة؟، وقالت إنها ابتعدت عن الطائفية، وأنها أشرف من بعض السياسيات والبرلمانيات، المتورطات في الفساد.