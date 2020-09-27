نشرت الفنانة المصرية ” عارفة عبد الرسول ” صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أثارت الجدل بين المتابعين خلال الساعات القليلة الماضية .

حيث ظهرت عارفة عبد الرسول في الصورة وهي على شاطئ البحر مرتدية المايوه .. وكتبت في تعليقها عليها : ” لقيت الطبطبة ” .

وهو الأمر الذي عرضها إلى الانتقادات والتعليقات المسيئة على الصورة والتي أشار البعض فيها إلى كبر سنها وإنه لا يليق بها أن تظهر بهذا الشكل .

بينما البعض الآخر أكد على إنه لا يحق لأحد التدخل في حياتها الشخصية وتمنوا لها السعادة والعمر الطويل .