وقعت الفنانة التونسية عائشة بن احمد ضحية حلقة الامس من برنامج “خلي بالك من فيفي” الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده على شاشة تلفزيون “mbc مصر”.

وقد اظهرت عائشة بن احمد شجاعة ملحوظة في مواجهة سلسلة المقالب التي تعرضت لها خلال الحلقة سواءا الفرقعات والعاملة المصروعة او الحريق في المنزل.

وقد بررت عاشة بن احمد هدوئها في اخر الحلقة بالقول “انا في الحياة دائما بخاف وبتخض من الحاجات العادية ولكن في الحاجات الكبيرة يبقى عندي ضبط نفس فالناس بتستغرب وتقولي ازاي بس انا كده”.

واضاف عائشة ن احمد انها لم تخف من العاملة المصاب بالصرع قائلة “انا شفت منهم كثير”.