شاهد.. عاصي الحلاني في سهرة عائلية يحتفل بالميلاد بمنزله فن

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بعيداً عن صخب الحفلات، قرر النجم اللبناني عاصي الحلاني الاحتفال بالكريسماس بشكل أكثر دفئاً في سهرة عائلية مع أفراد أسرته في منزله.

فارس الأغنية اللبنانية حرص على مشاركة محبيه بأجواء حفله العائلي، ونشر صوراً تجمعه بزوجته كوليت بولس، وأبنائه الثلاث «الوليد، ماريتا، ودانا»، وكان لافتاً زينة الكريسماس التي ملأت المنزل، وهنأ الفانز بتعليق كتب فيه: «ميلاد مجيد»، كما تمنى متابعوه للفنان وأسرته عيد سعيد وعام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، كما لفت عدد كبير من فانز الفنان إلى زيادة الشبه بين عاصي والوليد مع تقدم عمر الأخير.

من ناحية أخرى، يستقبل عاصي الحلاني العام الجديد بحفل غنائي ضخم يحييه في بيروت ليلة رأس السنة بفندق هيلتون حبتور جراند.