نشر الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” هنأ من خلالها إبنته ” دانا ” بحصولها على درجة الماجستير .

وتضمنت التغريدة صورة له جمعته بزوجته ملكة جمال لبنان السابقة ” كوليت بولس ” وإبنتهما دانا وكتب في تعليقه عليها معربا عن سعادته وفخره بنجاح إبنته قائلا : ” درجة الماجستير هو الخبر الأكثر فرح لقلبي هذه السنة ” .

وتابع : ” تعبك واجتهادك أثبت من خلال نجاحك اليوم أنّك طموحة متميّزة ومثابرة .. نحن فخورون بكِ ونتمنّى لك أحلى مستقبل ملئ بالنّجاح .. أميرتنا الغالية دانا ” .

حبيبتي دانا الف مبروك يا روحي خبر نجاحك وحصولك على درجة الماجستير هو الخبر الأكثر فرح لقلبي هذه السنة ، تعبك واجتهادك أثبت من خلال نجاحك اليوم أنّك طموحة متميّزة ومثابرة ، نحن فخورون بكِ ونتمنّى لك احلى مستقبل مليئ بالنّجاح ، اميرتنا الغالية دانا #Congratulations @DanaHallani pic.twitter.com/Xyv0eMsSF8 — Assi El Hallani (@assihallani) December 4, 2020