فاجأ الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ متابعيه بنشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يراقص زوجته كوليت الحلاني على أنغام مقطع من أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “رجعتيني لبدايتي”.

وعلّق عاصي الحلاني على الفيديو الذي نشره على حسابه على انستغرام وظهر فيه بلقطة عفوية ورومانسية مع زوجته كاتبا:”قريباً”.



الجدير ذكره ان الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة “بعشقك” اخراج أحمد منجد وكلمات ايهاب عبدالعظيم والحان محمد عبيه، والذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.