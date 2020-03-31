شاهد.. عبادي الجوهر يعلق على ركله لـ أصالة في فيديو مركب!

علقّ الفنان السعودي عبادي الجوهر، على مقطع فيديو “مركب” من إحدى الجلسات الغنائية التي جمعت بينه وبين الفنانة السورية أصالة نصري في السعودية وكان يغني ويعزف وأصالة تردد “أمان أمان”.

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وقال عبادي الجوهر، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC بالتلفزيون السعودي إن الجمهور يحب من فترة لأخرى مداعبة الفنانين، مردفًا: “الفيديو أضحكني زي ما كل الناس ضحكت وأنا لم أرسله لها ولم ترسله أصالة لي ولكننا رأيناه سويًا وضحكنا وأنا ما ضد الطرافة ولكني ضد التجريح”.

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وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو معدل لعبادي الجوهر ظهر فيه وهو يركل اصالة بعد ان ظلت تردد “أمان أمان” في جلسة جمعتهما في حفل غنائي في القصيم.