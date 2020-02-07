الصفحة الرئيسية فن شاهد.. عبدالله الرويشد يفاجئ محمد عبده ويهديه عودًا مصمّم له

شاهد.. عبدالله الرويشد يفاجئ محمد عبده ويهديه عودًا مصمّم له

بواسطة -
0 0
mohamed abdou abdallah rweished

فاجأ الفنان عبدالله الرويشد، فنان العربي محمد عبده خلال «بروفات» حفلته القادمة في «فبراير الكويت 2020».
وأظهر مقطع فيديو، عبدالله الرويشد يُهدي فنان العرب عودًا صُمم خصيصًا له، وقد عزف محمد عبده على العود خلال البروفات.

وستقام ست حفلات في فبراير الكويت، يشارك فيها أحد عشر مطرباً ومطربة، بمعدل نجمين في الحفل الواحد، باستثناء السهرة الأولى التي سيفتتحها فنان العرب محمد عبده منفردًا.
وتنطلق الحفلات، يوم الخميس، وتستمر حتى تاريخ 21 فبراير الجاري، وذلك بمعدل حفلين اسبوعياً، وتحديداً يومي الخميس والجمعة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.