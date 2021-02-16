شاركت الفاشينيستا السعودية عبير سندر مقطع فيديو جديد لها تحدثت خلاله عن عيد الحب والاحتفال به إلا أن إحدى المتابعات فاجأتها بسؤال أزعجها حول لون بشرة طفلها القادم إذا كان أسمر البشرة أم أبيض.

وقالت عبير سندر في البداية أنها كانت تتصفح حسابها على سناب شات عندما استوقفها سؤال وصفته بـ “الغبي” من إحدى المتابعات والذي جاء فيه “عندي سؤال من زمان ابغى أسألك هو وانسى الحين البيبي يطلع ابيض او اسمر! بليز ردي علي”.

وقالت عبير ردا على هذا السؤال ضاحكة “انا اش دراني كيف تبغيني اعرف اول شي وثاني شي اذا هو طلع ابيض اخضر اسمر احمر بنفسجي اي لون في الدنيا انت اش فرق معاكي انا عن نفسي كله نفس الشي” وتابعت “السؤال مرة اهبل الصراحة مرة ضحكتني”.

وكانت عبير سندر قد استعرضت حملها مؤخرا في صورة جديدة ظهرت فيها مع زوجها جوردان أونيل والتي ظهر فيها الاخير وهو يقبل بطنها، بكتابة عبارة “ما شاء الله” مع ايموجي قلب.

وكانت عبير سندر قد كشفت عن كونها حامل عبر مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اظهرت فيه كيفية مفاجئة زوجها جوردان أونيل بهذا الخبر.