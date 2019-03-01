شاهد.. عرض مذهل بتقنية الهولوغرام للراحل أبو بكر سالم

نظمت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مساء الخميس، حفل تكريم للفنان العربي الراحل أبو بكر سالم، متضمنًا فعاليات فنية وفولكلورية متنوعة.

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وامتلأ مسرح الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض بالحضور، وبينهم كتاب وإعلاميون ونخب ثقافية وعشاق للفنان الراحل، قدموا جميعًا لمشاهدة الحفل الذي حمل عنوان ”ليلة في حب أبو أصيل“ وبدا أنه غير مسبوق من خلال الإعلانات الترويجية التي سبقت موعده بأيام.

وشارك على خشبة المسرح، 13 فنانًا سعوديًا وخليجيًا في أداء عدد من أغاني الفنان اليمني الأصل، بينما استعرض الحاضرون وبينهم رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، معرضًا لمقتنيات أبو بكر ضمت هدايا تذكارية، وملابس، وصورًا لخصت جزءًا من تاريخه الفني الذي امتد على مدى أكثر من 5 عقود.

وفي أبرز فقرات حفل التكريم، ظهر الفنان الراحل على خشبة مسرح مركز الملك فهد عبر تقنية الهالوغرام، ليغني رائعته ”ما علينا من كلام الناس“ بينما تعلو صيحات الاندهاش من على مقاعد الحضور.