أقيم مساء يوم أمس الأربعاء بكنيسة باتروناج عزاء ” وائل المصري ” منظم الحفلات ومدير أعمال الفنانة اللبنانية ” نيكول سابا ” الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة .

وشهد العزاء حضور كلا من المنتج هاني محروس ووليد الحريري وياسر الحريري وهيثم شاكر ورامز سليمان والمنتج ياسر خليل .

بالإضافة إلى أندرو داوود ووليد مصطفى ومحمد منصور والمحلن محمود خيامي والملحن نادر نور والفنان أحمد الشامي والموزع توما وأورتيجا .

وغابت الفنانة نيكول سابا عن حضور العزاء لظروف تواجدها في لبنان وأرسلت باقة زهور كبيرة بينما حضرت شقيقتها ” نادين سابا ” وقدمت واجب العزاء .