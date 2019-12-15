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شاهد.. عزيزة جلال تغني بالحجاب بعد اعتزال 30 عاما !

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عزيزة جلال

عزيزة جلال

تداول رواد مواقع التواصل فيديو للفنانة المغربية عزيزة جلال بالحجاب، وهي تغني أغنيتها الشهيرة “مستيناك” قبل أيام من حفلها المنتظر في مهرجان شتاء طنطورة.

وقد ظهرت عزيزة جلال بالحجاب وهي تغني أغنية “مستيناك”، بعد ابتعاد طويل عن الساحة الفنية وصل إلى 35 عاماً، وأخذ الموجودون حولها يتغزلون بجمال صوتها وأدائها.

ومن المنتظر أن تحيي عزيزة جلال حفلها الأول بعد عودتها للساحة الغنائية، يوم 26 ديسمبر في السعودية وتحديداً ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وكانت عزيزة جلال قد تحدثت خلال ظهور نادر لها، منذ اشهر، عن ظروف اعتزالها للفن في وقت مبكر من مسيرتها المهنية بعد أن تعرفت إلى زوجها السعودي الراحل في منطقة ماربيا الساحلية بإسبانيا أثناء قضاء عطلة الصيف لتختفي تماماً عن الساحة الغنائية بعد أن أحيت مجموعة من الحفلات الجماهيرية في عدة دول عربية مثل الإمارات ومصر، لتعلن اعتزالها في قمة توهجها الفني، وذلك قبل أن تقرر العودة حالياً لمحبيها.

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