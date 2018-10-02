شاهد… عقيل الرئيسي يعترف انه ظنّ شبيهة زوجته هي فرح الهادي بالفعل!

تحدثت الفنانة فرح الهادي عن شبيهتها الشابة الاردنية شهد، لافتة إلى أنها لا تمانع من تقليدها لناحية المكياج واللبس والحركات.

وأكدت فرح الهادي في فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي انها تتلقى العديد من الرسائل من متابعيها الذين يسألوها عن الامر، مؤكدة أنها لا تنزعج من تقليد الشابة لها بتاتاً، لانها تسعى دائماً الى تبادل الافكار والخبرات عبر السوشيال ميديا

وكشفت الفنانة الكويتية أن زوجها عقيل الرئيسي ظنّ للوهلة الاولى ان الشابة هي زوجته، حيث تدخل في المقطع وأكد أنه حين رأى شهد صدم بالشبه بينهما، لافتاً الى انه عندما لم يركز بشكل كبير لا يلاحظ أي فرق بينهما.

وتابعت: “شفت صورة الفتاة كذا مرة في اكسبلور إنستغرام، وبالفعل تشبهني بشكل كبير، ولكن بالنهاية كل واحدة منا تؤدي رسالتها على السوشيال ميديا”.