شاهد.. علا الفارس تحقق حلمها في سريلانكا!

هذه السيدة العظيمة حققت لي حلما جميلا … أدمنت خمر الكادحين .."الشاي "ومن يتابعني منذ زمن يعلم انني سافرت لبلدان عدة لأتعرف على أنواعه وطرق تقديمه وكيفية إنتاجه من الزراعة الى التغليف الى طرق احتساءه… سيرلانكا التي تعد واحده من اهم بلدان العالم انتاجا للشاي كانت ضمن القائمة .. كنت احلم ان أقطف أوراق الشاي السيريلانكي … وجدتها على قارعة الطريق وكان لي ما أردت ♥️ … غدا اطلعكم على تفاصيل صناعة الشاي السيريلانكي في الستوري…. ستدهشكم بعض التفاصيل …