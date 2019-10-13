شاهد.. علا الفارس تحقق حلمها في سريلانكا!

تقضي الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس عطلتها في سريلانكا حيث تشارك متابعيها بصور وفيديوهات من يومياتها هناك.

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وفي احدث صورها من سريلانكا ظهرت علا الفارس مع سيدة سريلانكية من العاملات في زراعة الشاي وعلقت قائلة: “هذه السيدة العظيمة حققت لي حلما جميلا “.

وتابعت علا الفارس: “أدمنت خمر الكادحين ..”الشاي “ومن يتابعني منذ زمن يعلم انني سافرت لبلدان عدة لأتعرف على أنواعه وطرق تقديمه وكيفية إنتاجه من الزراعة الى التغليف الى طرق احتساءه”.

واضافت “سيرلانكا التي تعد واحده من اهم بلدان العالم انتاجا للشاي كانت ضمن القائمة .. كنت احلم ان أقطف أوراق الشاي السيريلانكي … وجدتها على قارعة الطريق وكان لي ما أردت ♥️”.

وكانت علا الفارس قد كشفت في فيديو سابق ان مربيتها كانت من الجنسية السريلانكية وانها بسبب ذلك تعرف الكثير عن الشعب السريلانكي قائلة: “تربيت وكبرت على حب هذا الشعب كثير بحبهم وكثير تأثرت بهم وكثير اكلت من اكلهم”.