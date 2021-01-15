أعرب الفنان المصري محمد رمضان عن اعتزازه بشهادة الفنان على حميدة، صاحب أغنية “لولاكى”، واختياره له كـ “نمبر وان” عند سؤاله عن الفنانين المصريين عمرو دياب وتامر حسني.

فقد نشر محمد رمضان، عبر حسابه على انستغرام، مقطع فيديو من مقابلة حميدة مع موقع “اليوم السابع” حيث طرح عليه سؤال “نمبر وان عمرو دياب ولا تامر حسنى” ليرد حميدة مباشرة: “نمبر وان هو محمد رمضان”.

واتبع رمضان كلام علي حميدة بمقطع له وهو يرقص على انغام اغنيته “نمبر وان” وعلق كاتبا: “شهادة أعتز بها”.

يذكر أن علي حميدة مغني وممثل مصري اشتهر في ثمانينات القرن الماضي خاصة بأغنية “لولاكي” والتي حققت نجاحا كاسحا ثم توجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائي له بعنوان لولاكى نسبة للنجاح المدمر الذي حققته هذه الأغنية الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم.

من ناحية أخرى، أعرب على حميدة أعرب عن امتنانه بصدور قرار علاجه على نفقة الدولة بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا، قائلا، “بعد صدور قرار علاجى على نفقة الدولة، شعرت كأنى فعلا جزء من تراب هذا البلد، وبحب مصر كثيرا وكل الدول العربية.. وفور خروجى من المستشفى سأقوم بإصدار أغنية وطنية تعبيرا عن حبى وامتنانى لما قدمته الدولة لى”.