بعد غياب بسبب تعرضه لحادث مروري مروع، عاد الإعلامي عمرو أديب ليطل مرة أخرى على جمهوره ويقدم برنامجه “الحكاية” على شاشة قناة MBC مصر.

وظهر أديب بصحة جيدة بعد فترة من النقاهة قضاها للتعافي من آثار الحادث الذي تسبب له في بعض الكدمات والآلام الشديدة، بحسب تصريحات سابقة لزوجته الإعلامية لميس الحديدي.

و عن الحادث، قال أديب إن العمر لحظة، والإنسان لا يقدر قيمة الحياة إلا بعد الاقتراب من الموت

وأعرب أديب عن شكره وامتنانه لكل من اهتم بأمره وسأل عنه، وعلى رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وقال أديب إنه لم يكن يتوقع كل هذا الحب والاهتمام الكبير والرعاية من الجميع وعلى كل المستويات، حيث قام العديد من الفنانين والإعلاميين والصحافيين وعدد من الوزراء والأمراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال، بالسؤال عنه وإرسال باقات الورود.