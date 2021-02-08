حلت الفنانة اللنبانية نوال الزغبي ضيفة على الاعلامي المصري عمرو اديب في مداخلة هاتفية في حلقة الامس من برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر” للحديث عن احدث اعمالها والذي اطلقته منذ ايام ويحمل عنوان “وقف قلبي”.

في البداية، أشاد عمرو اديب بالفنانة اللبنانية مؤكدا انها “ميجا ستار” وانها من “الفنانات اللي ربنا اداهم نعمة الشكل الجميل والصوت الجميل”.

بدورها داعبت نوال الزغبي، الإعلامي عمرو أديب على الهواء، قائلة: “أنت واحشني موت يا حبيب قلبي” ليرد عليها: “إنتي كمان وحشاني جدًا وأغنيتك الجديدة “عقلي وقف” تجنن وبترقص وعاملة شغل عالي أوي”.

وعقبت الفنانة نوال الزغبي: “أنا أعشق الريتم المصري ولحد دلوقتي فاكرني مصرية وبيشرفني أني أكون مصرية”.

ولفتت نوال الزغبي إلي أن كليب أغنيتها الجديدة “عقلي وقف” تأخر طرحه بسبب كورونا، وفضلت أن يكون على المسرح في شكل شو برغم مخاطر التصوير في لبنان في ظل انتشار كورونا إلا أن الأمور مرت بسلام دون إصابة أحد.

في المقابل، أكدت نوال الزغبي انها تركز في الوقت الحالي على الاغاني السينغل وترفض العمل على البومات كاملة قائلة : “نزلت ألبوم من سنتين ونجح منه أغنيتان فقط لذلك أنا مهتمة بالنوعية والكيف أكثر من الكم”.

وعاد عمرو أديب ليمازح نوال الزغبي، قائلًا: “برغم عمرك 30 أو31 لكن تهبلي في الرقص والرشاقة والجمال.. إزاي محافظة على قوامك والوجه الجميل إيه السر؟”، لتعقب الفنانة اللبنانية ضاحكة: “أنا 28 ” ليتغزل عمرو اديب بها “تسلملي ضحكتك الجميلة والله نحن في زمن لما الواحد يسمع الضحكة الحلوة ويشوف الشكل الحلو بكون”.

وعن سر رشاقتها قالت نوال الزغبي” اول شي انا بنام كثير منيح ما بنام أقل من تسع ساعات وما بسهر كثير باكل اكل منيح وبعمل رياضة كثير وانا اجمالا عندي بشرة الحمدالله ما بتكبر يعني لا جسمي ولا وجهي وهذه نعمة واللي بشوفني ما بيعطيني اكثر من 29 سنة”.

وعن عدم تناسب نشر الاغاني الجديدة في ظل الاوضاع اللبنانية الحالية قالت نوال الزغبي: “الشعب اللبناني معروف أنه بيحب الحياة وإحنا شعب مخطوف ومسجون في بلدنا وبنمر بأصعب مرحلة في تاريخ لبنان ولكن إحنا بنحب الحياة ولو مش معانا مصاري بنرغب في الغناء والرقص”.

وطرحت نوال الزغبي كليب أغنيتها الجديدة “عقلي وقف” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وهي من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، جيتار: مصطفى نصر، إخراج: فادي حداد.