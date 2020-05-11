شن الاعلامي المصري عمرو اديب هجوما على قناة الجزيرة القطرية على خلفية تقرير تم اتهامه فيه بتقاضي رشاوي من وزراة الصحة.

وقال عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” على قناة “ام بي سي مصر”، مهاجما مذيعة الجزيرة “المزة اللى وافقة دى ورحمة أمى هرفع عليها قضية، شايفين صورتى بقيت مشهور، مردفاً: “قالت عمرو أديب يتقاضى من وزارة الصحة “رشوة”.

وتابع عمرو اديب “هو أنا مش هلقى غير وزارة الصحة أخد منها رشوة، من كتر فلوسها يعنى، هاخد أدوية عينى، دى وزارة الصحة المصرية إذا مكنتش أدافع عن بلدى وأطلب من الناس توقف جنب بلدها وتبقى حنينة، أنا كل اللى طلبته تبقى حنين على البلد”.