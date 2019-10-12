شاهد.. عمرو اديب يدافع عن محمد صلاح بعد صوره مع “الصاروخ البرازيلي”!

دافع الإعلامي المصري عمرو أديب عن مواطنه النجم محمد صلاح بعد صوره الاخيرة مع العارضة التي واصفها بـ”الصاروخ البرازيلي”.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وبرر عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” الذي يقدمه على قناة MBC مصر، بالقول ان محمد صلاح يعيش في مجتمع اخر ولا يعيش في مصر.

وقال أديب: “انقلبت الدنيا أن فخر العرب محمد صلاح أتصور مع صاروخ برازيلي وطبعا انتو عارفين طبيعي في الكورة لازم نبقى مع البرازيل علاقتنا جيدة جدا، المودل البرازيلية دي ست عندها 38 سنة أتصور صلاح معاها، أنا بس عاوز أقول لحضراتكو حاجة أن صلاح بعيش في مجتمع آخر، صلاح مش عايش في مصر يا جماعة، يعني مثلا ناس يقولك ايه: ده موجود في حفلة فيها شرب هي المجتمع بره فيه شرب كانت حضناه، ده موضوع بقى يحله هو وأم مكة دخ موضوع جانبي..”

وأضاف عمرو اديب أديب: “ده رجل عالمي يعني أقصد متجيش تقف على أنها حضناه وعلى فكرة الست دي حضنت أربعة غيره ولم تكن أحضانا جيدة يعني فده أكثر الاحضان احتراما طبعا الناس بقى دخلت ومكنش العشم يا فخر العرب ودخلنا بموضوع حساس جدا أن نحن نقارن بينه وبين أبوتركية، أبوتريكة وضع ومحمد صلاح وضع يعني مع احترامي لأبوتريكة لاعب عظيم وكل حاجة إنما الراجل ده عالمي عايش بره يعني عايش في منظومة أخرى..”