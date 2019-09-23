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شاهد.. عمرو اديب يفاجىء مشاهديه: “محمود عبد الفتاح السيسي ليس نجل الرئيس”

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عمرو اديب

عمرو اديب

فاجىء الإعلامي المصري عمرو أديب، مذيع برنامج “الحكاية” على قناة “mbc”, باستضافته محمود عبد الفتاح السيسي بعد الجدل الذي اثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول صيدليات 19011.

وفاجئ أديب، خلال برنامجه، “الحكاية ” المذاع على قناة mbc مصر، اليوم الأحد، المشاهدين، عند تقديم محمود السيسي، قائلا: “معانا محمود عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب لصيدليات 19019، ليعقب الأخير، قائلا: “اسمي محمود حمدي عبد الفتاح السيسي لو سمحت”.

وأشار أديب، إلى أن محمود حمدي السيسي، هو العضو المنتدب لمجموعة صيدليات 19019، وأن جماعة الإخوان استغلوا تشابه الأسماء من أجل إثارة الشائعات حول ملكية هذه الصيدليات للجيش للطعن في مؤسسات الدولة.

وشدد أديب، أن الحلقة الان اصبحت ترند وخاصة محمود السيسي بعد دخول العناصر الإخوانية لتشويه صورة نجل الرئيس السيسي ولكننا ترند بجد وليس مثل الجماعة الارهابية.

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