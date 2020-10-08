تعرض الفنان المصري عمرو دياب لموقف محرج مع احدى معجباته على المسرح خلال احيائه احدى الحفلات الخاصة مؤخرا.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس إحدى الحفلات الخاصة التي سبق وأحياها الهضبة عمرو دياب، ظهرت به سيدة بموقف غير متوقع.

وظهر عمرو دياب في الفيديو يغني ويتفاعل مع جمهوره، بينما وكانت سيدة تمسك بالموبايل وتلتقط فيديو على طريقة السيلفي، وتقترب بشدة من الهضبة، ما جعل احتكاكهما ببعض يتسبب في سقوط السيدة أرضًا، في موقف غير متوقع.

وحاول عمرو دياب تدارك الموقف حيث وضع يده على ظهر السيدة لكنه لم ينجح في منعها من الوقوع فأكمل فقرته بشكل عادي.