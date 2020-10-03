حضر الفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” دينا الشربيني ” حفل زفاف الفنان ” أمير شاهين ” على المونتيرة ” منة جاب الله ” الذي أقيم يوم أمس الجمعة في فندق ريتز كارلتون بالقاهرة .

وخطف كلا من عمرو دياب ودينا الشربيني الأنظار فور وصولهما إلى الحفل حيث التف عدد كبير من الحضور حولهما وحرصوا على إلتقاط الصور معهما .

وشهد حفل زفاف أمير شاهين حضور عدد كبير من نجوم الفن جاء من بينهم كلا من الفنانين إلهام شاهين وهاني شاكر ومحمد منير وليلى علوي وهالة صدقي ومنة شلبي وريم البارودي .

بالإضافة إلى بشرى ومحمد الشرنوبي وهنا شيحة وهاني رمزي ولبلبة وتامر حسني والإعلامية بوسي شلبي ويسرا وسمير صبري وغيرهم .