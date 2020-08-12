تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر الفنان المصري عمرو دياب وهو يحمل الفنانة دينا الشربينى على ظهره، خلال تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “أماكن السهر” التى يصورها على أحد الشواطئ فى الساحل الشمالى.

وكان عمرو دياب قد نشر صورة جمعته بدينا الشربيني التي تشاركه تصوير كليب “أماكن السهر” مع باقي فريق العمل عبر حسابه على انستغرام وعلق كاتبا: “أماكن السهر.. قريبا”.

أغنية أماكن السهر، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع طارق مدكور، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وكان عمرو دياب قد حقق نجاحا كبيرا من خلال أغنيته الأخيرة “يا بلدنا يا حلوة” حيث حقق عدد مشاهدات أكثر من 2١ مليون مشاهدة على اليوتيوب حتى الان وذلك منذ طرحها منذ عدة أيام.