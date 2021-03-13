تعرض الفنان المصري عمرو دياب للسقوط بشكل مفاجىء على خشبة المسرح أثناء إحياء حفل غنائي لصالح إحدى الشركات العقارية والذي شاركته فيه المغنية اليونانية إيريني بابادوبلي.

وسقط عمرو دياب على المسرح أثناء غناء أغنيته الجديدة “يا أنا يا لأ” وتعرض لإصابة بكدمة بسيطة في قدمه إلا أنه حاول طمأنة جمهوره وقام سريعا معلقا “عادي عادي”.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا من أشهر أغنياته مثل “محسود” و”دا لو اتساب” و”يا أنا يا لأ”، وحضر الحفل العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.

وكان عمرو دياب قد عاد إلى القاهرة قادماً من دبي بعد قضائه 4 أشهر، صوّر خلالها إعلانه الخاص بالعطر الخاص به، بالإضافة لتصوير عدة أعمال فنية أخرى.

وقد قضى عمرو دياب في دبي 4 أشهر كاملة عاش خلالها رَوَاجاً عبر إطلاقه «البراند» الخاص به وهو «عمرو دياب بيرفيوم» الذي يُعَدّ «عطراً جديداً» يحمل اسمه في أول منتج رسمي يفتتح به عالم التجارة ورجال الأعمال من الباب الكبير، والذي شكّل ضجة واسعة بإطلاق إعلانه على شكل فيديو كليب على أنغام أغنية «وأنا معاك».