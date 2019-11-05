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شاهد .. عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة ” أول يوم في البعد “

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طرح الفنان المصري ” عمرو دياب ” اليوم أغنية من ألبومه الجديد ” أنا غير ” وهي أغنية ” أول يوم في البعد ” والتي تعتبر الأغنية السابعة التي قام بطرحها من الألبوم .

وأعلنت الصفحة الرسمية لعمرو دياب عن طرح الأغنية اليوم عبر خدمة الاستماع لأغنيات الألبوم مع إحدى شركات الاتصالات .

وفور طرح الأغنية تداول متابعي ومحبي الفنان عمرو دياب الأغنية على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير وعلى نطاق واسع .

والأغنية من كلمات أحمد المالكي وتلحين محمدي وتوزيع أسامة الهندي .

يذكر أن عمرو دياب طرح 6 أغنيات حتى الآن من ألبوم ” أنا غير ” وهم : ” بحبه ” و” أنا غير ” و” يوم تلات ” و” تحيرك ” و” متغير ” و ” قدام مرايتها ” .

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