ردت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق على الجدل المثار حول عمرها الحقيقي نافية كل يتردد عن انها من مواليد عام 1965.

وقالت غادة عبد الرازق ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي “بقول الحقيقة والله انا مواليد 70 أقسم بالله أنا مواليد 70 وبعدين مش خلاص هني قالوا ان اي تزوير في اوراق رسمية يتفبض عليهم يعني انا مش داخلة بباسبوري ولا انا ضارباه؟”.

وتابعت “أنا ببقول احقيقة ما ببكذبش انا ست عندي خمسين سنة ان شاء الله شهر سبعة اللي جاية حيبقى عندي 51 والله اعمل ايه اجيب مصحف”.

واضافت “بعدين يا سيدي عن ستين او سبعين او ثمانين ايه حيفرق بعني هل دي اللي حتقلل نجوميتي او تزيدها؟ النجومية او الممثل يتقيم بسنه؟”.

من ناحية أخرى، أكدت غادة عبد الرازق على ندمها بسبب عدم تنفيذ وصية والدتها والتي كانت مضمونها عدم دخولها لعالم الفن.

وقالت غادة، والدتي كان عندها حق وقولت يارتني فعلاً مدخلتش التمثيل لإني كنت في معاناة في الماضي والحاضر بالنسبالي، ومكنتش مرتاحة نفسياً ولكن هذا العام أرتحت بسبب نجاح مسلسلي الجديد.

ويعد مسلسل «لحم غزال» ثاني عمل على التوالي يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير «هيثم زنيتا» بعد مشاركتهما سويًا العام الماضي في مسلسل «سلطانة المعز»، كما شاركا أيضًا معًا في مسلسل «حكاية حياة».

مسلسل «لحم غزال» بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.