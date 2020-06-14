أوضحت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق ان زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا ليس زواجا جديدا وبالتالي فإنه لا يزيد عدد زيجاتها.

وقالت غادة عبدالرازق، ردا على سؤال ان كان هذا الزواج رقم 11 او 12، أنها تزوجت عشر مرات وان هيثم زنيتا كان من ازواجها السابقين حيث انها تزوجته عام 2013 ثم انفصلا بعد عام ونصف.

واضافت غادة عبدالرازق: “هو لا رقم 11 ولا 12 نحنا رجعنا لبعض ثاني”.

يذكر ان غادة عبدالرازق كانت قد فاجأت جمهورها، خلال شهر رمضان المنصرم، باعلانها عن زواجها من هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسلها الاخير “سلطانة المعز”.