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شاهد.. غادة عبد الرازق تكشف انها فكرت في الانتحار!

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غادة عبد الرازق في برنامج مجموعة انسان

غادة عبد الرازق في برنامج مجموعة انسان

كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن سبب لجوئها الى طبيب نفسي متحدثة عن تعرضها لحالة اكتئاب واضطراب الوسواس القهري.

وقالت غادة عبد الرازق، خلال لقائها ببرنامج “مجموعة إنسان” تقديم الإعلامي علي العلياني، المذاع على فضائية “أم بي سي”، انها ذهبت الى طبيب نفسي لاول مرة منذ ثمانية عشر عاما.

وتابعت انها اصيبت حينها بحالة اكتئاب وعانت من اضطراب “الوسواس القهري” وانها فكرت في الانتحار.

كما قالت انها ما زالت تزور الطبيب النفسي منذ ذلك الوقت وحتى الان وانها تستعين بأدوية.

وردا على سؤال عن ما يضايقها، قالت غادة عبد الرازق: “والله كل الاشياء حوالي بتضايقني” أما عن الاشياء التي تفرحها قالت انها قليلة جدا وتنحصر بعائلتها.

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