تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفاشينستا مغربية أعربت من خلاله عن اعتزازها بجنسيتها ولكنها أبدت رغبتها في نفس الوقت في الحصول على الجنسية السعودية.

وظهرت الفناة، التي تدعى جورى في مقطع الفيديو الذي بثته عبر حسابها على سناب شات، وهي تجيب على سؤال من احد متابعيها حول جنسيتها ان كانت سعودية.

وقالت جوري: “للحين ناس كثير ما تعرف شو جنسيتي أنا مغربية وأفتخر بهذا الشيء” ثم تابعت ضاحكة “بس اذا انعرضت علي جنسية ثانية أكيد اختار السعودية لي الشرف والله اني اكون سعودية”.

وقد تعرضت جوري لهجوم من قبل عبدد من الناشطين السعوديين الذي أكدوا انهم لا يتشرفون ان تكون مواطنتهم فين حين دافع البعض الاخر عنها حيث قال احدهم “تراها متلاصقه ولا شيء قالت هي جنسيتها مغربيه و تفتخر بعد هيا فكونا من الحقد والحسد يا ناس خافو ربكم بلاش الاستهزاء كل بنات المسلمين فيهم خير وبركه وبلاد المسلمين خير وبركه يستحوا”.