علقت خبيرة التجميل السعودية فاطمة الانصاري على شائعة زواجها التي انتشرت مؤخرا عبر فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وابدت فاطمة الانصاري استغرابها م هذه الاشاعة وقالت: “للامانة توقعت كل شيء بالـ 2020 الا اني اتزوج انا ونايمة لا حول ولا قوة الا بالله”.

يذكر ان فاطمة الانصاري دائما ما يتم تشبيهها بالفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حيث يعتبرها كثير من المتابعين بأنها نسخة منها.

وكانت فاطمة الأنصاري قد عبرت من قبل عن غضبها من اتهامها بتعمد تقليد نادين نجيم بواسطة حيل المكياج، حيث ردت وقتها بقولها: “هناك 50% من الناس فاهمين إنه يخلق من الشبه 40، لكن في ناس ما تستوعب.. عجزت أقول أنا خلقة ربي.. لا الفيلر ولا البوتوكس يخلي وجهك كوبي بيست “نسخة مطابقة” من إنسانة تانية. أوكي أنا أشبهها.. وأنا سعيدة إني أشبه النجمة اللبنانية.. جميلة مرة والكل يتفق على جمالها، ولكن أزعل لما يقولون مستنسخة، لأنها في النهاية خلقة ربي “.