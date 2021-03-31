كشفت الفنانة اللبنانية ” فاليري أبو شقرا ” عن حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال ” زياد عمار ” في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

فظهرت فاليري أبو شقرا في بداية مقطع الفيديو وبيدها كوب من الماء لتستدير فجأة وتظهر على طبيعتها من دون مكياج مرتدية فستانا باللون الأسود وتضع يدها علي بطنها المنتفخ معلنة بشكل رسمي عن حملها .

ولم تكشف فاليري عن جنس المولود أو تعطي أي تفصيل لمتابعيها في أي شهر أصبحت بحملها واكتفت بالتعليق بإيموجي قلوب حمراء .

يذكر أن فاليري أبو شقرا كانت قد احتفلت بزفافها في شهر أغسطس من عام 2020 في الصرح البطريركي ببكركي في لبنان .

https://www.instagram.com/reel/CNAXgkNn6g9/?utm_source=ig_embed