علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على اتفاقية فتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وإلغاء التأشيرات بين البلدين متسائلة ان كان هذا القرار يشمل كل دول الخليج او فقط المواطنين الاماراتيين.

وقالت فجر السعيد في برنامجها “هنا الكويت”: “انا عندي سؤال اتمنى لاقيه اجابته احنا كمواطنين خليجين دولنا ليه الحين ما طبعت مع اسرائيل”.

وتابعت “بس ابغي اروح اسرائيل بروح عن طريق دبي وببطاقتي انا مدنية ادخل ولا بس يعني مواطنين الامارات وهل احتاج فيزا انا ككويتية او لا احتاج؟ وانا رأيي يختلف عن رأي حكومتي ودولتي فشنو الأجراء اللي يمكن يصير؟”.

وقد نقل حساب اسرائيلي كلام فجر السعيد معلقا عليه: “الإعلامية الكويتية فجر السعيد بجرأتها ومسؤوليتها توجه سؤال إلى الحكومة الاسرائيلية بإسم كل خليجي مسالم لم تطبع دولته بعد حول اجراءات السفر إلى دولة إسرائيل!” وتابع “من الواضح أن الشعوب العربية سئمت الصراعات والتوترات وتسعى إلى كفن الوهم وتقبل الواقع لإحياء السلام وازدهار مستقبل المنطقة”.

بدورها اعادت فجر السعيد نشر تغريدة الحساب الاسرائيلي قائلة: “اذا وصلك الجواب قولي اياه”.