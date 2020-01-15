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شاهد.. فجر السعيد تصف نشر بثينة الرئيسي لصورة صدام حسين بـ “قلة الحياء”!

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هاجمت الاعلامية الكويتية فجر السعيد الفنانة العمانية بثينة الرئيسي بسبب واقعة نشرها صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع السلطان قابوس مطالبة إياها بالعودة لبلادهاوترك الكويت.

واستغربت فجر السعيد، في برنامجها ”على مسؤوليتي“، ان تقوم بثينة الرئيسي بنشر صورة عمرها اكثر من ثلاثين سنة وقالت “انت عايشة في الكويت وشغلك من الكويت وشهرتك من الكويت ما حشمتي الكويتيين ولا دماء الشهداء ولا الغزو الذي مرينا فيه وحطيتي صورة الذي غزانا فخورة فيها”.

ووصفت فجر السعيد قيام بثينة الرئيسي بنشر هذه الصورة بـ “قلة الحياء” واضافت “ما قلة حياء بل اكثر بس ما اقدر اقول”.

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