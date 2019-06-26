شاهد.. فجر السعيد تطالب بمحاسبة اصالة بسبب ظهورها على قناة تابعة للجزيرة!

استغربت الاعلامية الكويتية فجر السعيد ان لا يتم محاسبة اصالة بعد ظهورها على قناة “bein drama” التابعة لقناة الجزيرة القطرية.

في البداية، قالت فجر السعيد انها لا تتابع اخبار المطربة اصالة وان صوتها يزعجها لكنها تلقت كمية كبيرة من الرسائل حول ظهورها في قناة تابعة للجزيرة.

وقالت فجر السعيد، في حلقة الامس من برنامجها “هنا الكويت”، ان الرسائل التي تلقتها تستغرب ظهور اصالة وهي تحمل الجنسية البحرينية على قناة تسب السعودية والبحيرين والامارات.

وتابعت لماذا القانون يطبق على المواطن البحريني العادي ويمنع من الذهاب الى قطر لزيارة اقاربه وقالت “اشمعنى على البحرينيين لا يجوز وعلى اصالة يجوز رغم ان اصالة جنسيتها بحرينية والمفروض تخضع لقانون البحرين”.

واضافت فجر السعيد ان اصالة لا تستطيع القول ان المقابلة كانت مع نيشان وانها لا تدري ان القناة تابعة للجزيرة قائلة: “ما يصير صحيح سجلتي بلبنان بس معروف ان القناة القطرية لان الشيك مو من نيشان وابوه او امه بل من beinsport”.