ودعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مشاهديها معلنة عن مغادرتها قناة سكوب وبرنامجها “على مسؤوليتي” الذي كانت تقدمه عبر شاشتها، دون توضيح أسباب قرارها المفاجئ.
وكتبت فجر السعيد عبر حسابها على تويتر: قرار لا رجعه فيه، لن أعود للظهور في سكوب مستقبلاً .. وكانت آخر حلقه هي ما ظهرت فيها الأخيرة اللي ودعتكم فيها، ولو دققتوا في كلامي ستعلمون بأني حاسمه أمري بالذات عندما استودعتكم الله”.
وظهرت فجر السعيد في ختام الحلقة الأخيرة التي قدمتها من برنامج على مسؤوليتي عبر قناة سكوب، قالت فيها : “هذه آخر حلقة علي سأفتقدك والمشاهدين الأعزاء وأتمنى أن يعم السلام أرجاء المنطقة كلها وأن ما نسمعه فقاعات ليس لها أي معنا”.
وتابعت فجر السعيد: سعيدة فيكم ومحبتكم لي من قلبي أقلكم وأنا أودعكم في آخر حلقة من هذا الموسم، أنا سعيدة وسوف أفتقد كل المشاهدين والزملاء في قناة سكوب.
واضافت فجر السعيد في تغريدة اخرى “”لمن سأل الأوضاع بشكل عام مو عاجبتني … اعلم قرار صعب علي… أكثر من على متابعيني ولكن بالنهايه القرار يخصني وآنا صاحبة القرار ولي حق بإختيار ما يناسبني ويتوافق مع قناعاتي”.
كما نشرت بعد بساعات قليلة صورة للاستديو الذي كانت تظهر منه وعلقت “استديو #هنا_الكويت الذي كنت أخرج من خلاله في #على_مسئوليتي يسلم عليكم جرى هدمه اليوم”.