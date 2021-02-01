ودعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مشاهديها معلنة عن مغادرتها قناة سكوب وبرنامجها “على مسؤوليتي” الذي كانت تقدمه عبر شاشتها، دون توضيح أسباب قرارها المفاجئ.

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها على تويتر: قرار لا رجعه فيه، لن أعود للظهور في سكوب مستقبلاً .. وكانت آخر حلقه هي ما ظهرت فيها الأخيرة اللي ودعتكم فيها، ولو دققتوا في كلامي ستعلمون بأني حاسمه أمري بالذات عندما استودعتكم الله”.

قرار لا رجعه فيه … لن أعود للظهور في #سكوب مستقبلاً ..وكانت آخر حلقه هي ما ظهرت فيها الأخيره اللي ودعتكم فيها … ولو دققتوا في كلامي ستعلموا بأني حاسمه أمري بالذات عندما استودعتكم الله pic.twitter.com/91a459VnMd — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 1, 2021

وظهرت فجر السعيد في ختام الحلقة الأخيرة التي قدمتها من برنامج على مسؤوليتي عبر قناة سكوب، قالت فيها : “هذه آخر حلقة علي سأفتقدك والمشاهدين الأعزاء وأتمنى أن يعم السلام أرجاء المنطقة كلها وأن ما نسمعه فقاعات ليس لها أي معنا”.

وتابعت فجر السعيد: سعيدة فيكم ومحبتكم لي من قلبي أقلكم وأنا أودعكم في آخر حلقة من هذا الموسم، أنا سعيدة وسوف أفتقد كل المشاهدين والزملاء في قناة سكوب.

واضافت فجر السعيد في تغريدة اخرى “”لمن سأل الأوضاع بشكل عام مو عاجبتني … اعلم قرار صعب علي… أكثر من على متابعيني ولكن بالنهايه القرار يخصني وآنا صاحبة القرار ولي حق بإختيار ما يناسبني ويتوافق مع قناعاتي”.

لمن سأل الأوضاع بشكل عام مو عاجبتني … اعلم قرار صعب علي… أكثر من على متابعيني ولكن بالنهايه القرار يخصني وآنا صاحبة القرار ولي حق بإختيار ما يناسبني ويتوافق مع قناعاتي — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 1, 2021

كما نشرت بعد بساعات قليلة صورة للاستديو الذي كانت تظهر منه وعلقت “استديو #هنا_الكويت الذي كنت أخرج من خلاله في #على_مسئوليتي يسلم عليكم جرى هدمه اليوم”.