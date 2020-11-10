تناولت الاعلامية الكويتية فجر السعيد موضوع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الامريكية وخسارة الرئيس دونالد ترامب والذي أكدت أكثر من مرة انها كانت تتمنى فوزه.

وأكدت فجر السعيد، في حلقة الامس من برنامجها “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “سكوب تي في”, أنها كانت تتمنى فوز ترامب قائلة “كنت احب ترامب صراحة يونس”.

وتحدثت فجر السعيد عن الشماتة التي تعرضت لها بعد خسارة ترامب قائلة “حتى فيصل القاسم يتشمت فيني حتى انت يا بروتس” عارضة تغريدة لمقدم برنامج “الاتجاه المعاكس” سخر فيها منها بايموجات ضاحكة.

يذكر ان فجر السعيد كانت قد توقعت ان يفوز ترامب بنسبة اكثر من ثمانين بالمئة حسب تعبيرها وهو ما عرضها لموجة من السخرية والشماته بعد خسارته.