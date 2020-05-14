علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على التغريدات الاخيرة للناشطة توكل كرمان والتي دعت فيها الى تقسيم المملكة العربية السعودية.
وتحدثت فجر السعيد، خلال حلقة الامس من برنامج “على مسئوليتي”، عن التغريدة التي دعت فيها توكل كرمان الى تقسيم السعودية مؤكدة ان هذا مخطط قديم يتم تداوله منذ فترة.
ثم تطرقت فجر السعيد الى تغريدة اخرى تحدثت فيها توكل كرمان عن تعرضها للتنمر من قبل ما وصفته بـ “الاعلام السعودي الموجه وحلفائه” لترد عليها قائلة: “اللي قلتيه شتبين مقابله تقسمين السعودية وتخليها غربية وشرقية بعدين دويلات وتدمرين بلد كامل وتبغين احد يتنمر عليكي “.
وتابعت فجر السعيد: “لو قلتي هذا الكلام امامي بجوتي بالنعال عليكي قولي تنمر قولي وحشية قولي اللي تقولينه انا صحيح كويتية بس السعودية بلدي وان راحت السعودية رحنا كلنا”.
واضافت فجر السعيد موجهة كلامها الى توكل كرمان: “انت تقولني كل هذا الحكي وما تبغني تنمر عليك؟ يا وقاحتك ويا سفالتك”.
النعل ابوكم ابو ابوكم !!! يعني تقدرين تقولين نفس الملام للامارات و السعودية الي دمرت بلد توكل كرمان !!!!
يعني تغلطين في حقها مجرد تقول كلام و الاخرين فعلا دمروا بلدها و قسموها لعشرات الدويلات و عادي عندك يا سافلة !!!!
ربي جاب الوباء و ادعي من ربي ان لا ينتهي هذا الوباء الا بانتهاءكم يا سفلة !
ياوقاحتك انت ويا سفالتك انت…وقاحتك تسمح لك التدخل في العراق وشؤونه ومصر وشؤنها وتونس واهلها والكثير من الدول تبثين فيها سمومك وترفضين تدخل غيرك…يعني سبحان الله ما اتعضتي من اللي صارلك الضاهر ماكو حل الا قصف عمرك والله كفيل ان يقصف عمرك ويخلصنا منك
ماذا تقول أنت؟