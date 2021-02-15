احتلفت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلادها الثاني والخمسين على طريقتها حيث شاركت متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت احتفالها بعيد ميلادها بطريقة أسطورية.



وأظهرت الفيديوهات تجهيز طاولة فخمة بصحون من الكريستال والورود والشموع بأطباق جاهزة، مع تزيين كامل المكان بالورود بألوان مختلفة والشمعدان بأحجام وموديلات متنوعة.



كما تم تجهيز عدة قوالب من الحلوى الضخمة بطبقات متعددة، وتزيينها بالتاج وما يشبه السلاسل الذهبية فيما تناولت الفنانة قطعة من الحلوى.



وكانت أحلام قد تلقت هديّة من زوجها لاعب الرالي مبارك الهاجري، والتي كانت عبارة عن أغنية بعنوان “لا بارك الله في الغياب” من ألبومها الجديد.

الله يخليكم لبعض ويارب نشوفكم ويابعض بأقرب وقت ممكن .. . — #Ahlam2021 بن زايد (@A7lam_ae) February 13, 2021



ونشر الهاجري عبر صفحته الخاصة على تويتر مقطعا من كليب الأغنية وعلّق قائلا “كل عام وأنتي حب في يوم الحب وكل عام وأنتي النجاح في يوم النجاح كل عام وأنتي السعادة يا عمري واهديك هذي الأغنيه التي تعبر عن مشاعري”.



وردت أحلام عليه بتعليق قائلة: “يا عمري وروحي أنت حبيبي والله لا يفرقنا والعمر كله مع بعض ويحمي لنا عيالنا وحبايبنا يارب وفعلاً لا بارك الله في الغياب أهديها بس لك”.