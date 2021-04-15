شاركت الفنانة البحرينية زينب العسكري متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد ردة فعل ابنتها بعد ان اهدتها مصحفا في رمضان.

وتظهر ابنة زينب العسكر ي، في الفيديو، وهي تضع غطاءا على رأسها وتقوم بفتح الهدية لتصرخ فرحا “الله قران” ثم تقوم بتقبيله قبل ان تظهر بعدها وهي تقرأ بعض الايات.

وعلقت زينب العسكري على الفيديو كاتبة: “اللهم اجعل صغيراتي من حفظة كتابك الكريم اللهم اجعل طفلتي تقية ذكية بارة صالحة محبة للخير، ربي احفظ لي صغيراتي واجعلهم غيثا أينما حلوا و أعني على تربيتهم تربية صالحة يارب ”.

وسبق ان نشرت زينب العسكري، في وقت سابق، صورة جمعتها ببناتها الثلاثة واللواتي رغم صغر سنّهن، لفتن أنظار المتابعين بجمالهن. وتناولت التعليقات الشبه بين البنات ووالدتهن، وفيما رأى الكثيرون أنه كبير، أشار آخرون إلى العكس.

وأرفقت زينب الصورة بتعليق كتبت فيه: “بناتي أميراتي لم ولن أرى أجمل منهن في قلبي، هم من جعلوني ملكة بحبهم لي، هم أجمل من في الوجدان واختياري لأسمائهم كان إثبات لعمق حبي لهم، (الزين) أول هدية من الرحمن زينت كل حياتي بوجودها (والحلا) ثاني عطايا الرحمن وبها حياتي زادت حلا وحلاوة (والغلا) أغلا مافي حياتي وغالية بغلاة اخوتها”.