تفاعل جمهور مسلسل “البرنس” مع مشهد ضرب “علا” التى تجسدها الفنانة نور، لفتحى الذى يجسده أحمد زاهر، بفرحة عارمة وصلت الى الاحتفال والرقص.

فقد نشرت الفنانة اللبنانية نور، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو أظهر الفرحة الكبيرة لضرب “علا” لـ”فتحى”، معتبرين أن هذا المشهد هو انتصار للخير على الشر، علقت عليه: “رد فعل الشارع المصرى لحظة ضرب علا لفتحى”.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.