شاهد.. فرحة الدكتورة خلود بعد استلامها “اقوى واحلى سيارة بالعالم”

كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن حصولها على سيارة احلامها وهي “رولز رويس” احدث موديل.
ونشرت الدكتورة خلود لحظة استلامها السيارة، وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: “باركولي . سيارة احلامي اليووووووم عيديتي 💜😫 .الحمدالله الحمدالله”.
واضافت خلود: “رولز رويس قوى و احلى سيارة بالعالم و مافي منها الا وحده بسسسسس مالتي انا كل شي unique”.
وتابعت خلود: “اذا شفتو بنفسجي من بعيييييد يعني انا .اووووف المعنى الحقيقي للانصهار و الانهيار و الذوبان .”
وختمت خلود كلامها قائلة: “يارب يارب يرزقكم كل شي تتمنونه 🙏🙏🙏💜💜💜💜شعور جميييييييل”.
وقد كانت احلام من اول المهنئين للدكتورة خلود بسيارتها الجديدة اذ علقت: “يعطيك خيرها ويكفيك شرها يارب 🙏🏻”.
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. مستاااااااااااانسسسسسسسسه والله مووووو مصدقه ماتدرون شكككككثررررررررررررر مستانسسسسسسسه . 💜💜💜💜💜 . الله يرزقكم اضعاااااااف الوناسه اللي انا فيهاااااا . RR💜 . #دكتورة_خلود #خلود_الصغيرة #خلود_امين