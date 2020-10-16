أثارت الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي الجدل بين متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت من خلاله عن حمل كلبتها التي تطلق عليها اسم “بسه”.

ويظهر الفيديو فرح الهادي وكلبتها لدى الطبيب البيطري والذي اوضح ان الكلبة حامل في شهرها الثاني شارحا لفرح الهادي مدة الحمل وكيفية ولادتها.

ثم شرحت فرح الهادي اعراض الحمل على الكلبة اذ كتبت: “تغييرات وايد، طاقتها صارت مو نفس قبل كله منسدحة، شهيتها وايد مفتوحة، متنت جسمها كبر، وبس وديناها ولا حامل صرلها شهر ونص ما شاء الله”.

وعن سبب تسمية الكلبة بهذا الاسم قالت فرح الهادي أن “بسه تعني قطوه ولكن هي كلبة وسمتها بهذا الاسم كاشتقاق من كلمة بسبوسه”، حسب تعبيرها.

وقد اثار مقطع الفيديو هذا موجة من الانتقادات لفرج الهادي حيث وصف الكثيرين المحتوى بـ “التفاهة” فيما وصفه اخرون بـ “سخافة المشاهير المعتادة” وقال اخر “حسبي الله عليهم البشر تموت جوع واحنا ع مسخره بكفي مسخره الامركان ما عملوها”.