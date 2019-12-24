شاهد.. فرح الهادي تستعرض أنوثتها بفستان ضيق جرئ

أشعلت إطلالة فرح الهادي الجريئة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مؤخراً بفستان ضيق استعرضت من خلاله أنوثتها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”.

وارتدت فرح الهادي فستان سهرة باللون الأخضر الجذاب، والذي جاء ضيقاً ومحتضناً للجسم ليكشف بوضوح عن خصرها وانحناءات جسمها، حيث زينته بشال فرو بدرجة أفتح من نفس اللون، وذلك خلال حضورها حفل زفاف صديقتها برفقة زوجها النجم عقيل الرئيسي وأختها شوق الهادي.

واعتمدت فرح الهادي مكياجاً هادئاً لامعاً بألوان ناعمة ليزيد إطلالتها جمالاً وحيوية ونعومة، حيث استعرضت اللوك أيضاً عبر حسابها على “سناب شات”.