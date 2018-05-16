شاهد.. فرح الهادي تصدم عقيل الرئيسي بهدية غير متوقعة في عيد ميلاده

فاجأت الممثلة الكويتية ​فرح الهادي​ زوجها الممثل ​عقيل الرئيسي​، بحفل مميز أعدته خصيصاً له إحتفالا بعيد ميلاده.

وزينت الهادي القاعة بالكثير من البالونات التي تجمع بين اللونين الأزرق والأبيض، بالإضافة إلى الألعاب النارية، ورقصت معه على نغمات الموسيقى الهادئة.

وإستعرض الرئيسي خلال الحفل هدايا عيد ميلاده، التي تلقاها من عائلته وأصدقائه، وفي النهاية قدمت له الهادي هديتها غير المتوقعة، حيث أنها طرحتْ عطراً يحمل اسمه “عقيل”، وهو ما أثار دهشته وعبّر عن سعادته الشديدة بهذه الهدية المميزة.

ونشرت الهادي عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من الإحتفال وعلّقت: “كل عام وانت احلى عقيل واحلى زوج واحلى ابو واحلى شي صار في حياتي.. ان شاء الله كل سنة احتفل معاك لي اخر يوم بعمري .. احبك”.