شاهد.. فضيحة سامح حسين

شارك الممثل المصري ​سامح حسين​ متابعيه مقطع فيديو استعاد من خلاله ذكريات من أول أدواره التمثيلية من دون خجل.

وظهر حسين، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يحمل كتابًا يحتوي على مسرحياتان بعنوان “الحياة المجيدة للملك أوزولد”، و”المؤامرة”، لافتًا الإنتباه إلى أنه بدأ مشواره من خلال مشاركته في المسرحية الأولى على مسرح كلية الحقوق في جامعة عين شمس في العام الجامعي الأول له.



وأوضح أن حجم الدور الذي لعبه في المسرحية كان صغيرًا جدا، حيث فتح الكتاب الذي كان يمسكه وأشار إلى سطر ونصف تم تحديده بلون وردي، وعلق قائلاً: “اتفرجوا على الفضيحة، دا الدور بتاعي”.

أضاف، أنه أراد أن يقول من خلال تلك القصة إن الرحلة مهما طالت فلا بد من الاستمرار وعدم اليأس.