شاهد.. فنانة تتمنى تعاطي المخدرات لكنها تخاف من والدتها.. والمطالبة بالقاء القبض عليها‎

طالب العديد من الأشخاص السعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من السلطات السعودية المختصّة بإلقاء القبض على مشتركة برنامج المواهب “​اراب غوت تالنت​” ​وداد سيري​، بعد قولها انها ترغب بتعاطي المخدرات لكنها تخاف من والدتها، الأمر الذي اثار ضجّة كبيرة.

وداد سيري هي شابة مغربية تدّعي انها من أصول سعودية وتقيم في المملكة، قامت بنشر بمقطع فيديو ردّت من خلاله على احدى متابعاتها، متحدّثة بذلك عن المخدرات.

اللافت هو عدم ردّ سيري على أيّ تعليقات سلبية، كما ان لجنة مكافحة المخدرات لم تعطي رأيها بشأن هذا الفيديو.