شاهد.. فنانة خليجية: “ابنتي عمرها 10 شهور وابوها مش راضي يعترف فيها”!

ابي صوتي يوصل .. ابي حق البنت ابي اوراق لها داخل الكويت علشان اقدر امشي في امورها .. الحين وين ماروح يقولون وين الاب لانه بفنلندا الحضانه عندي وعنده كا قانون لانه مازلنا متزوجين 🙏 هذي المقاطع المهمه من القصه الكامله بالسناب #بنت_كويتيه_في_فنلندا #ابوها_غير_معترف_فيها